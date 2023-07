Diese DAX-Aktien haben den größten Kursraketen-Wumms - bis zu 87 Prozent Plus!

Tipp aus der Redaktion: In Megatrends investieren, bevor es zu spät ist! Nur für kurze Zeit gibt es jetzt die doppelte Probezeit – 2 Monate für nur 30 Euro jetzt hier testen!

Auch beim Erneuerbare-Energie-Konzern Energiekontor sind die Analysten optimistisch. Das Unternehmen baut und betreibt Solar- und Windparks und werde daher von der Energiewende profitieren. Das werde sich langfristig in den Geschäftszahlen niederschlagen. Der Titel hat seit Jahresbeginn zwar fünf Prozent verloren, das durchschnittliche Kursziel liegt dennoch 87 Prozent über dem aktuellen Kurs (73,25 Euro). Das KGV (2023e) beträgt derzeit 23. Alle fünf Analysten, die die Aktie covern, raten zum Kauf.

Ebenfalls unter den Top Titel ist der Motorenhersteller Deutz. Die Nachfrage nach klassischen Motoren, beispielsweise aus der Land- oder Bauwirtschaft, werde auch in Zukunft bestehen, argumentieren die Analysten. Zudem werde Deutz parallel die Sparte für klimafreundliche Antriebe ausbauen. Die bisherigen Geschäftszahlen wie auch die Prognosen seien vielversprechend. Analysten sehen im Schnitt 50 Prozent Aufwärtspotenzial zum aktuellen Kurs von 5,21 Euro. Das KGV (2023e) liegt bei 8.

Viel Potenzial sehen die Profis etwa bei der Aktie der Deutschen Beteiligungs AG, die erst seit Februar wieder im SDAX gelistet ist. Das Frankfurter Unternehmen führt Private-Equity-Fonds und investiert in mittelständische Unternehmen. Die sechs Analysten, die die Aktie covern, sehen durchschnittlich 40 Prozent Kurspotenzial. Aktuell steht der Titel bei 29,20 Euro, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) (2023e) beträgt 3.

Das könnte allerdings daran liegen, dass diese Titel in der Regel von weniger Analysten gecovert werden, sie also eher auf einen hohen Konsens kommen. Titel, die von weniger als vier Analysten beobachtet werden, sind deshalb auch nicht Teil der Auswertung.

In Bezug auf Branchen sind besonders erneuerbare Energien, Wasserstoff und Künstliche Intelligenz (KI) der Analyse zufolge vielversprechend. Innerhalb der DAX-Titel sieht das Gros der Analysten am meisten Potenzial bei Merck (38 Prozent Kurspotenzial), Infineon (32 Prozent) und der Deutsche Telekom (30 Prozent). Unter den Top Sechs kommen zwar fünf Titel aus dem SDAX, sowie eine Aktie aus dem MDAX.

Viele Privatanleger orientieren sich bei Investmententscheidungen daran, was Profis empfehlen. Das Handelsblatt und der Finanzdienstleister Refinitiv haben deshalb 2.000 Analystenempfehlungen zu den 160 Unternehmen in DAX, MDAX und SDAX untersucht, um einen Überblick über die aktuellen Lieblinge zu geben.

Ein aktuelles Ranking zeigt, bei welchen deutschen Titeln Analysten derzeit am meisten Kurspotenzial sehen. Unternehmen aus der zweiten Reihe führen die Liste an.

Die Lieblinge der Analysten Diese DAX-Aktien haben den größten Kursraketen-Wumms - bis zu 87 Prozent Plus!

