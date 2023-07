Dr. Marc-Oliver Lux Mitgründer & Geschäftsführer, Vermögensverwaltung Dr. Lux & Präuner Mitgründer & Geschäftsführer, Vermögensverwaltung Dr. Lux & Präuner

Dr. Marc-Oliver Lux ist Mitgründer und Geschäftsführer der Vermögensverwaltung Dr. Lux & Präuner in München, die seit über 20 Jahren Privatkunden und Unternehmer im deutschsprachigen Raum betreut. Spezialität des Hauses sind regelbasierte und prognosefreie Anlagekonzepte in Aktien und ETFs, die einfach nachvollziehbar und bestechend in ihrer Performance sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.LPVV.de.

