Mantaro Precious Metals Corp. nimmt weitere Probenahmen der Abraumhalden bei Golden Hill auf

Wichtigste Eckdaten:

- Weitere Probenahmen, um eine Grundlage für eine Ressourcenschätzung für die etwa 600.000 Tonnen umfassenden historischen Abraumhalden zu schaffen.

- Baut auf vorläufigen Probenahmen auf, die durchschnittliche Gehalte von 1,33 g/t Au ergaben, wobei 96 % des Goldes durch Zyanidlaugung gewonnen werden können.

Mantaro hat mit einer umfassenden Nachfolgekampagne zur Beprobung der Abraumhalden begonnen, um den Goldgehalt der historischen Abraumhalden im Umfang von geschätzten 600.000 Tonnen bei Golden Hill kategorisch zu bestimmen. Diese Untersuchungen werden auf dem vorherigen vorläufigen Abraumprobenahmeprogramm aufbauen, das im Jahr 2021 absolviert wurde. Dieses bestand aus 16 Proben, die einen Goldgehalt von im Schnitt 1,33 g/t Au lieferten. 96 % des Goldes konnte durch Zyanidlaugung gewonnen werden.

Die neuen Untersuchungen sollen eine genauere Darstellung der in den Abraumhalden enthaltenen Goldmenge liefern, weitere Verarbeitungsoptionen bewerten und möglicherweise die erste Ressource des Unternehmens erweitern. Die Ergebnisse dieses Abraumprobenahmeprogramms werden zu einem quantitativen Datensatz aggregiert, der zur Berechnung von NI-43-101-konformen Ressourcenschätzungen verwendet werden kann, die wiederum in eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie für Golden Hill einfließen werden.

Um die Genauigkeit und Zuverlässigkeit des Probenahmeprogramms zu gewährleisten, hat Mantaro erfahrene Geologen engagiert, die das Projekt beaufsichtigen und sicherstellen werden, dass das NI-43-101-konforme Best-Practice-Protokoll und die Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren (QAQC) eingehalten werden. Die Geologen werden systematisch Proben an vorab festgelegten, willkürlich in einem Raster angeordneten Stellen in verschiedenen Tiefen innerhalb der Abraumhalden entnehmen und diese analysieren. Dieser Ansatz garantiert eine repräsentative Bewertung des Goldgehalts in den Abraumhalden.