Fehlendes Finanzwissen kostet Menschen nicht nur Selbstvertrauen, sondern auch viel Geld

Seite 2 ► Seite 1 von 4

München (ots) -- Das Ergebnis der Allianz-Studie: Etwas mehr als ein Viertel der Deutschenverfügt nicht über ausreichende Fähigkeiten und Kenntnisse, um solideFinanzentscheidungen zu treffen - das kostet sie bis zu 2.690 Euro pro Jahr.- Interessant: Frauen verfügen in Deutschland im Schnitt über mehr Finanzwissenals Männer - anders als in den anderen Ländern, in denen die Umfragedurchgeführt wurde. Dort hält ein geringeres Maß an Selbstvertrauen vieleFrauen davon ab, ihr Finanzwissen aufzubauen oder zu erweitern. Unabhängig vomGeschlecht weisen Millennials und Mitglieder der Gen Z geringereFinanzkenntnisse auf als Babyboomer- Allianz hat eine Online-Plattform für finanzielle Allgemeinbildungeingerichtet und bietet außerdem kostenloses Experten-Coaching, um Menschen zuhelfen, ihr finanzielles Wissen, ihre Fähigkeiten und ihr Selbstvertrauenaufzubauen.Geringe Finanzkompetenz kann einen durchschnittlichen Haushalt inDeutschlandjedes Jahr rund 2.300 Euro kosten - das hat eine neue Studie derAllianz ergeben.Über einen Zeitraum von 10 Jahren könnten sich die finanziellenFolgen geringer Finanzkompetenz demnach auf bis zu 36.663 Euro aufaddieren. ImRahmen der Studie wurden jeweils mehr als 1.000 Personen in Deutschland und insechs weiteren Ländern befragt, um ihr Wissen über finanzielle Grundlagen wieZinssätze, Inflation sowie Anlagerisiken und -erträge zu testen.Beunruhigenderweise zeigen die Ergebnisse, dass mehr als ein Viertel oder 28 %der Deutschen nur eine "geringe Finanzkompetenz" aufweist. Sie verfügen demnachnicht über das Wissen und die Fähigkeiten, um solide finanzielle Entscheidungenzu treffen. 56 % haben der Studien nach ein durchschnittliches Finanzwissen, undnur 16 % der Testpersonen zeigten ein hohes Finanzwissen. Dies entspricht inetwa den Ergebnissen in den anderen untersuchten Ländern. Interessant: zweiDrittel (66%) der global Befragten schätzen ihr Wissen über Finanzmärkte undInvestieren geringer ein als das des Durschnitts.Aber was kostet sie diese Wissenslücke eigentlich? Ausgehend von der Höhe desFinanzvermögens, das ein durchschnittlicher Haushalt besitzt, hat Allianzerrechnet, dass sich die Unterschiede bei den Renditen von Investitionen jederArt zwischen Menschen mit geringer, durchschnittlicher und hoher Finanzkompetenzdrastisch unterscheiden können. Eine Person mit hoher Finanzkompetenz kann damitrechnen, 2.690 Euro zusätzlich zu verdienen, was mehr als dem durchschnittlichenMonats-Nettolohn in Deutschland entspricht[1]. Im Laufe von 30 Jahren summiert