Nicola Mining Inc. ( TSX.V: NIM; FSE: HLI ) trifft die Vorbereitungen für ein weiteres Cash-Flow-Projekt in seinem Portfolio. Dieses Mal heißt der private Partner High Range Exploration und es geht um die Entnahme und Verarbeitung einer 10.000 Tonnen Großprobe aus dem ultrahochgradigen Goldprojekt Dominion Creek in British Columbia. Nicola hält eine 75%ige wirtschaftliche Beteiligung an dem Projekt.

Die Goldverarbeitungsanlage Merritt; Foto: Nicola Mining

Wie die Partner mitteilen, sind die Konsultationen mit den First Nations erfolgreich abgeschlossen. Es liegt ein Unterstützungsschreiben vor, das inzwischen an das Ministerium für Energie, Bergbau und kohlenstoffarme Innovation ("EMLI") weitergeleitet wurde. Der Antrag auf eine 10.000-Tonnen-Sammelprobengenehmigung wurde beim Ministerium offiziell gestellt.

Grundstück Dominion Creek liegt 43 Kilometer nordöstlich der Stadt Wells rund sechs Autostunden von Nicolas Aufbereitungsanlage in Merritt entfernt. Ursprünglich hatten die Parteien ein Budget von bis zu 300.000 $ für den Straßenbau und die Verbesserung der Infrastruktur vorgesehen. Inzwischen wurde jedoch ein erheblicher Teil der Straßenbauarbeiten durch andere Projekte abgeschlossen, wodurch sich das erwartete Budget für den Straßenbau verringert hat. Nicola hat sich bereit erklärt, bis zu 100.000 $ für den Beginn der Straßenbauarbeiten zur Verfügung zu stellen, was die Arbeiten am Goldprojekt beschleunigen dürfte, sobald die Schüttprobengenehmigung vorliegt.

Das Grundstück Dominion Creek besteht aus 8 Mineral-Claims (55 Einheiten) mit einer Gesamtfläche von etwa 1.040 Hektar. Eine Großprobe von 1.180 Tonnen aus der Zone South wurde 1992 entnommen, und es wurden begrenzte Bohrungen durchgeführt. Im Jahr 1992 wurden 80 Tonnen Konzentrat verschifft und in der Cominco-Hütte in Trail verarbeitet. Trotz der Verwässerung der entnommenen Proben lieferte die Sammelprobe seinerzeit durchschnittliche Erzgehalte von 14,1 g/t Au. Die durchschnittliche Goldausbeute lag bei 93 %.

Der Standort Dominion Creek war lange Zeit im Besitz der Noranda Exploration Company Ltd., die 1986 zunächst eine kleine geochemische Schlickprobenuntersuchung (20 Proben) durchführte und durch diese Ergebnisse ermutigt wurde, eine größere geochemische Bodenuntersuchung (3.399 Proben) durchzuführen. Es gibt zwei eindeutig mineralisierte Bereiche, die eine kleine Grube mit großen Proben und einen mineralisierten Aufschluss mit mehreren ausgeprägten Adern umfassen.

Nicola hat eine Due-Diligence-Prüfung durchgeführt und frische Proben vor Ort genommen. Die Ergebnisse einer 9,7 kg schweren Probe einer auffälligen Sulfidmineralisierung aus der Ader Nummer 16 ergaben 62,1 g/t Au, 320 g/t Ag, 23,4 % Pb und 12,4 % Zn. Darüber hinaus stellte der Eigentümer des Grundstücks 26,4 kg mineralisiertes Material zur Verfügung, das aus einer zwischen 1989 und 1992 entnommenen Sammelprobe ausgewählt wurde. Die Probe von 26,4 kg wies folgende Gehalte auf: 58,7 g/t Au, 130 g/t Ag, 7,7 % Pb, 4,2 % Zn, 1,49 % Fe und 4,65 % S.

Fazit: Im Unterschied zu den meisten Explorationsgesellschaften verfügt Nicola Mining über Einnahmen aus mehreren Quellen: dem Deponiegeschäft, der Lieferung von Schotter sowie aus der Aufbereitung von Fremderz in der unternehmenseigenen Mühle in Merritt. Nicolas Mühlenanlage ist die einzige Anlage in der Provinz British Columbia, die Gold- und Silbermühlenmaterial von Dritten aus der gesamten Provinz annehmen darf! Mit dem aktuellen Lieferanten von Roherz, Osisko Development, wurde eine Gewinnbeteiligung vereinbart. Der zeitnahe Abbau und die Verarbeitung einer 10.000 Tonnen Großprobe aus dem Dominion Projekt könnte den Ertrag von Nicola schlagartig in eine neue Größenordnung bringen. Nicola würden 75 Prozent des Gewinns zustehen. Die von Nicola bisher analysierten Großproben wiesen Durchschnittsgehalte nahe 2 Unzen Gold pro Tonne auf. Bei diesen Gehalten würden die 10.000 Tonnen Erz Gold im Wert von rund 40 Mio. USD enthalten. Selbst bei den Resultaten von Noranda aus dem Jahr 1992 läge der Wert des Goldes noch bei 10 Mio. USD. Die Realität dürfte irgendwie dazwischen liegen. Die Kupferexploration nahe der ehemaligen Craigmont Mine angrenzend an Highland Valley (Teck) bekommen Nicola-Aktionäre noch als Zusatzchance zum Cash-Flow noch obendrauf. Die Bohrungen laufen aktuell.

