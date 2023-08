Warren Buffett hat 2023 nach der Abstufung der USA Bonität durch Fitch Ratings US-Staatsanleihen gekauft und zeigt damit die Zuversicht, die man von dem Starinvestor gewohnt ist. Doch er hat einen Widersacher: Ein bekannter Star-Hedgefonds-Manager hat die gegenteilige Position zu Warren Buffett eingenommen und setzt auf eine komplette Neubewertung der langfristigen Zinsen in den USA. Wer wird hier Recht behalten? Was hat Buffett im Interview auf CNBC gesagt? Was sagt er zu Aktien? Was ist seine Motivation, jetzt auf fallende Zinsen zu setzen? Wie wird sich sein Investment auszahlen? Wie steht es um seine Strategie dabei? Jochen Stanzl von CMC Markets kommentiert.