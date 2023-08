Plug Power: Anschwellende Verluste – Aktie crasht zweistellig

Plug Power erwartet, dass der Umsatz mit Elektrolyseuren in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 "erheblich" steigen werde. Das Unternehmen bestätigte die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2023 in Höhe von 1,2 bis 1,4 Milliarden US-Dollar und entsprach damit dem Konsens der Analysten.

Craig Irwin, Analyst bei Roth Capital Partners, hält an der Aktie weiter fest und bekräftigt sein "Buy"-Rating und sein 12-Monats-Zielpreis von 13 US-Dollar. Irwin sagte jedoch, Investoren sollten sich auf eine gewisse Volatilität der Aktien einstellen.

Die wallstreetONLINE-Community diskutiert die Zahlen rege. User Biologe_1 schreibt: "Erinnert an Tesla! Wer wachsen will in einem neuen Markt muss investieren. Immerhin wächst der Umsatz, auch wenn die Verluste dazu auch steigen. Forschung, Marktwachstum und Fabriken bauen kostet Geld. Zudem sollte man der Firma Zeit einräumen. Die Gigafabriken sind noch nicht mal alle fertig gestellt. Sobald diese in Produktion gehen, sehen die Quartalsbilanzen anders aus!

Das Gerede vom erkauften Umsatz oder dass man mit den Produkten nichts verdient ist eine Auslegung der Shortseller. Die guten Kaufgelegenheiten sind wieder da!!"

Die Aktien von Plug Power fielen nach Veröffentlichung der Zahlen nachbörslich um fast sieben Prozent. Auf Tragedate ist der Wertverlust zweistellig. Die Aktie hat eine wilde Achterbahnfahrt hinter sich. Nachdem sie Ende 2020 bis Januar 2021 schnell gestiegen war, rauschte sie fast ebenso schnell wieder in den Keller und fiel von einem Höchststand von etwa 70 US-Dollar auf etwa 15 US-Dollar Ende 2022. In diesem Jahr ist die Aktie bisher um 13 Prozent gesunken und bleibt damit weit hinter dem breiteren Markt zurück.

Die Plug Power Aktie wird aktuell mit einem Minus von -12,09 % und einem Kurs von 8,62EUR gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion