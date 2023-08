Direkt vom Parkett: Meistgehandelte Aktien



Deutschland

Die Anleger agieren an den Börsen weiterhin vorsichtig. Mehrere Faktoren trüben derzeit die Stimmung ein und halten Konjunktursorgen am Leben. Während vor Wochenfrist etwas besser als erwartet ausgefallene US-Inflationsdaten zunächst noch für einen Lichtblick sorgten, konnten diese in der Folge aber die Zinsängste nicht mindern. Der DAX schloss vergangenen Freitag mit einem Wochenminus von 0,8 % bei 15.832 Punkten. In der aktuellen Woche belasteten schlechte Nachrichten aus Fernost die Märkte. Die weiterhin schwelende Immobilienkrise sowie negative Konjunkturdaten aus China sorgten für weitere Kursrückgänge. Die chinesische Zentralbank stützt ihre Wirtschaft mit Zinssenkungen, diese werden jedoch von den meisten Experten als weiteres Indiz gewertet, dass der chinesischen Konjunktur die Luft ausgeht. Zudem erfüllte das am Mittwochabend veröffentlichte Fed-Sitzungsprotokoll die Hoffnungen der Anleger auf Hinweise zu einer Zinspause nicht. Der DAX konnte in diesem konjunkturellen Umfeld seinen zunächst freundlichen Wochenauftakt bei 15.900 Punkten nicht bestätigen. Am Donnerstagnachmittag notierte das deutsche Aktienbarometer bei 15.700 Punkten. Allianz

Die Allianz-Aktie steht diese Woche mit 803 Preisausführungen an der Spitze der meistgehandelten Auslandsaktien. Der deutsche Versicherungskonzern veröffentlichte seine Ergebnisse für das zweite Jahresquartal. Demnach konnten die Münchener ein Umsatzwachstum von ca. 6 % auf 39,6 Milliarden Euro erzielen. Mit einem operativen Gewinn von 3,8 Milliarden Euro übertraf der Versicherer die Analystenerwartungen von 3,6 Milliarden Euro. Damit stehen für dieses Jahr mit bisher erreichten 7,5 Milliarden Euro operativen Gewinn 15 % mehr in den Büchern als letztes Jahr. Laut Finanzvorstand Giulio Terzariol sei es "schwer vorstellbar, dass wir nicht in der oberen Hälfte unserer Ergebnisprognose landen werden". Das würde einen operativen Gewinn von 14,2 bis 15,2 Milliarden Euro im Jahr 2023 bedeuten. Die Allianz-Aktie steigt nach den guten Zahlen diese Woche um 4 % auf 222,50 Euro. Rheinmetall