Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk (DK0060534915) hat am 10.8.23 starke Ergebnisse präsentiert: Die Umsätze stiegen um 32 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, der Nettogewinn sogar um 39 Prozent. Die operative Marge des Weltmarktführers für Diabetes-Produkte liegt stabil bei 44 Prozent. Besonders wachstumsstark zeigte sich der US-Markt (Umsatzplus 45 Prozent), was sich auch in den Zuwächsen des Diabetes- und Adipositas-Segments spiegelt (Umsatzplus 36 Prozent); allein die Adipositas-Versorgung legte um 158 Prozent zu.

Die Erfolge sind auch auf die hohen Absätze der „Abnehmspritze“ Wegovy zurückzuführen, für die bereits mehrere Auftragshersteller engagiert wurden. Erst Anfang August wurde eine positive klinische Studie veröffentlicht, die eine wesentliche Senkung von Risiken kardiovaskulärer Krankheiten (Herzinfarkt, Schlaganfall u.ä.) durch Wegovy bestätigt. Daraufhin legte die Aktie um etwa 20 Prozent zu. Wer davon ausgeht, dass das Kurspotenzial der Aktie auf den aktuellen Kursniveau zunächst ausgereizt ist, sichert sich mit Zertifikaten die Chance auf interessante Seitwärtsrenditen inklusive Puffer.