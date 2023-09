DZ BANK stuft T-Mobile US auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für T-Mobile US von 170 auf 175 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die US-Tochter der Deutschen Telekom habe ein weiteres u?ppiges Aktienru?ckkaufprogramm und erstmals eine Dividende angekündigt, schrieb Analyst Matthias Volkert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies komme früher als von ihm gedacht und sollte den Kurs der T-Mobile-Aktie stützen./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2023 / 16:20 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2023 / 16:31 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die T-Mobile US Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,91 % und einem Kurs von 139,4USD gehandelt.