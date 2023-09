LNG (Liquefied Natural Gas) oder Flüssiggas ist eine Alternative zur Versorgung der Wirtschaft und der privaten Haushalte in Deutschland und Europa mit Erdgas. Bislang erhält Deutschland Lieferungen an LNG vor allem aus den USA, das über Terminals in den Niederlanden, Belgien oder Frankreich aufgenommen und verteilt wird. Zudem soll Qatar Energy ab 2026 Flüssiggas nach Deutschland liefern, für das ein eigenes LNG-Terminal in Brunsbüttel bereitsteht (vereinbart wurden 2,7 Milliarden Kubikmeter jährlich über einen Zeitraum von mindestens 15 Jahren).

Für die Aufnahme, Lagerung und Distribution sind Infrastrukturinvestitionen in Milliardenhöhe nötig – von Spezialtankern über LNG-Terminals bis hin zum Bahn- oder Pipeline-Transportnetzwerk. Gemeinsam mit dem Indexanbieter Solactive haben die Anlegermagazine BörseOnline und €uro eine Anlagelösung entwickelt, die die Flaggschiff-Unternehmen der gesamten LNG-Wertschöpfungskette von der Exploration, Produktion bis zur Lager-, Liefer- und Verteilungsinfrastruktur investierbar machen. Der Market Maker für das Open-End-Zertifikat auf den BörseOnline-Flüssiggas-Index mit der ISIN DE000DA0ABT2 ist Morgan Stanley.