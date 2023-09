Alibaba plant spektakulären Börsengang für Logistik-Sparte Cainiao!

Die chinesische Alibaba Group plant offenbar einen Börsengang ihrer Logistiksparte Cainiao Network Technology in Hongkong. Ein entsprechender Antrag solle bereits in der kommenden Woche bei den zuständigen Behörden eingereicht werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf Insider.



Die Alibaba Group wolle mit dem Börsengang mindestens eine Milliarde US-Dollar einnehmen, es sei aber noch zu früh, um über die genau Bewertung zu mutmaßen, sagten die Personen, die namentlich nicht genannt werden wollten, da es sich um vertrauliche Informationen handele. Es sei noch keine endgültige Entscheidung getroffen worden und die Details könnten sich noch ändern.

Die Aktie von Alibaba legten am Freitag in Hongkong nach dem Bericht von Bloomberg weiter zu. Sie stieg um bis zu 4,4 Prozent und verzeichnete damit den größten Anstieg seit fast einem Monat.