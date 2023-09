Warburg: Diese drei Aktien sind für eine Überraschung gut!

Angesichts der bevorstehenden Berichtsaison für das dritte Quartal 2023 hat das Research von Warburg die Gewinnerwartungen von über 200 deutschen Aktien überprüft und in einem Leitfaden zusammengestellt, wo sie positive und negative Überraschungen erwarten. Zudem diagnostiziert Warburg ein Wirtschaftswachstum in Deutschland, das im internationalen Vergleich hinterherhinkt. Deutschland sei in Teilen der Betrachtung "der kranke Mann Europas".

Daher seien auch die Aussichten für das restliche Jahr 2023 laut Einschätzung der Analysten nicht rosig: Für die nächsten beiden Quartale erwarte man gesamtwirtschaftlich kein Wachstum, sondern Stagnation oder sogar leichtes Schrumpfen. Das Warburg-Research senkt die BIP-Wachstumsprognose für dieses Jahr deshalb um 0,5 Prozent. Angesichts der strukturellen Probleme sei auch im kommenden Jahr keine wesentliche Besserung zu erwarten.