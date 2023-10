Die Scherzer & Co. AG präsentiert ihre Portfoliopositionen zum 30.09.2023: Mit einem Tageswert von 3,14 Euro je Aktie liegt sie 20,38% unter dem Inventarwert. Hierbei sticht die Vielfalt der zehn größten Aktienpositionen hervor.

Scherzer & Co. AG: Aktueller Nettoinventarwert per 30.09.2023 enthüllt!

