Scherzer & Co. AG: Neues Aktienrückkaufangebot – Börsenrückkauf pausiert! Die Scherzer & Co. AG startet ein freiwilliges Aktienrückkaufangebot für bis zu 2,5 Millionen Aktien, was 8,35% des Grundkapitals entspricht. Der Angebotspreis liegt bei 2,25 EUR je Aktie.