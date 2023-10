Das kanadische Heliumunternehmen Pulsar Helium Inc. (TSXV:PLSR, FRA:Y3K) besitzt nicht nur sein Flaggschiffprojekt Topaz in den USA, das bereits ab dem 10. Dezember gebohrt wird. Es ist auch das erste Unternehmen, das rund um Grönlands warme Quellen nach Helium sucht und gefunden hat. Wie das Unternehmen jetzt mitteilt, ist es gelungen, die grönländische Lizenz des Tunu Projekts um weitere 45 km² nochmals sehr zielgenau auf jetzt 2.816 km² zu erweitern. Neben dem Recht auf Helium und andere Edelgase haben die grönländischen Behörden Pulsar nun auch das Recht zur Nutzung geothermischer Energie eingeräumt, sofern diese im Zusammenhang mit der Gewinnung von Helium steht. Die Nutzung geothermischer Energie fällt in den administrativen Zuständigkeitsbereich der Mineralressourcenbehörde.

Das vergrößerte Gebiet umfasst die Lokalität Kap Tobin, wo 2021 Thermalquellen beprobt wurden, die eine Heliumkonzentration von 0,8 % ergaben, verbunden mit 97 % Stickstoff und 2 % Argon. Der gleiche Standort wurde von Experten der Geothermieindustrie untersucht, darunter auch von Iceland GeoSurvey, die Daten veröffentlicht haben, wonach die Kraft-Wärme-Kopplung aufgrund der geochemischen Temperatur von 80 °C in der Tiefe und des Zugangs zum kalten Ozean als Wärmesenke realisierbar zu sein scheint.

Thomas Abraham-James, Präsident und CEO von Pulsar kommentierte: „Helium wurde vor kurzem in die Liste der kritischen Rohstoffe der Europäischen Union aufgenommen, und das Tunu-Projekt von Pulsar ist eines von sehr wenigen primären Heliumvorkommen in Europa. Tunu wurde intern entwickelt und ist die erste Heliumlizenz, die je in Grönland vergeben wurde. Die Lizenzerweiterung bezieht sich auf einen strategischen Standort, der ein nachgewiesenes primäres Heliumsystem und Potenzial für geothermische Energie enthält.“

Fazit: Verglichen mit dem Topaz-Projekt in den USA spielt Grönland im Moment nur die zweite Geige bei Pulsar. Die erste Heliumlizenz in Grönland besitzt dennoch strategischen Bedeutung. Europa hängt vollständig von Importen ab und es besitzt keine eigene primäre Heliumquelle. Der größte Teil des Heliums kommt aus Qatar, das Helium als Nebenprodukt seiner Gasförderung gewinnt. Pulsar möchte nicht nur in den USA, sondern auch für Europa Heliumquellen erschließen, die unabhängig von der Förderung fossiler Brennstoffe funktioniert.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Pulsar Helium halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der Pulsar Helium zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Pulsar Helium und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Pulsar Helium die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnt.