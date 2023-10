Adidas steigert Prognose: Yeezy-Verkäufe übertreffen Erwartungen

Adidas hat seit Mai zwei erfolgreiche Ausverkäufe von Yeezy-Produkten durchgeführt und könnte durch zukünftige Verkäufe aus seinem Bestand vor dem Weihnachtsgeschäft zusätzliche Impulse erhalten. Dennoch werden diese wahrscheinlich einen geringeren positiven Einfluss auf das Ergebnis haben als die ersten Verkäufe im Mai und Juni, die etwa 400 Millionen Euro einbrachten.

Adidas hatte den Vertrag mit Yeezy im Oktober letzten Jahres gekündigt, nachdem Ye eine Reihe antisemitischer Äußerungen gemacht hatte, wovon Turnschuhe im Wert von etwa 1,2 Milliarden Euro betroffen waren.

Jetzt Stefan Klotters Börsendienst FAST BREAK im Probemonat für nur 40 Euro testen. Hier klicken und mehr erfahren!

Im Mai beschloss Adidas, mit dem Verkauf der Yeezy-Schuhe zu beginnen, die aus der gescheiterten Partnerschaft mit Ye, früher bekannt als Kanye West, übriggeblieben waren. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, einen beträchtlichen Teil des Erlöses an Wohltätigkeitsorganisationen zu spenden, die sich für die Bekämpfung von Diskriminierung und Hassreden einsetzen.

Die Verkäufe geben Adidas Auftrieb, auch wenn das Unternehmen weiterhin Schwierigkeiten hat, in Nordamerika zu wachsen, was zum Teil auf einen großen Bestand an unverkauften Schuhen und Bekleidung zurückzuführen ist. Adidas scheint aber in China wieder in Schwung zu kommen und profitiert von der starken weltweiten Nachfrage nach seiner Terrace-Sneaker-Linie, zu der Klassiker wie der Samba und die Gazelle gehören.

An der Wall Street kamen die Nachrichten gut an. JPMorgan stufte die Aktie auf "Overweight" hoch. Die Schweizer Großbank UBS rät, die Aktie zu kaufen mit einem Kursziel von 210 Euro. Die Entwicklung bei den Herzogenaurachern habe sich klar gebessert, schrieb Analystin Zuzanna Pusz. Jefferies und RBC lobten ebenfalls die Entwicklung, blieben aber vorsichtig und bestätigten ihre Einschätzungen "Hold" beziehungsweise "Neutral".

Die Aktie verteuerte sich am Mittwoch im frühen Handel in Frankfurt um fünf Prozent auf 179,46 Euro.

Autoren: Ingo Kolf für wallstreetONLINE Zentralredaktion