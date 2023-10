DEUTSCHLAND: - STABIL - Der Dax unternimmt am Freitag einen weiteren Stabilisierungsversuch in einer bislang mauen Woche. Zwei Stunden vor dem Börsenstart taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,11 Prozent höher auf 14 747 Punkte. In den USA war am Vortag der Technologiesektor abermals schwach, nachbörslich kamen aber die Quartalsberichte des Online-Händlers Amazon und des Chipkonzerns Intel am Markt gut an. Der Dax steht auf Wochensicht aktuell leicht im Minus, aber über seinem zum Wochenauftakt markierten tiefsten Stand seit März bei 14 630 Punkten. Der Gaza-Krieg, teils hohe US-Staatsanleihe-Renditen und unterschiedlich gewertete Quartalsberichte aus den USA und Deutschland hatten belastet.

USA: - SCHWÄCHER - Die US-Börsen haben am Donnerstag nachgegeben. Dabei beschleunigte vor allem die überwiegend mit Technologiewerten bestückte Nasdaq-Börse ihre Talfahrt vom Vortag. Standardwerte hielten sich dagegen besser. Im Fokus standen weitere Quartalsberichte großer US-Konzerne, die die Aktienkurse in unterschiedliche Richtungen trieben. Wieder einmal kamen Enttäuschungen vor allem aus dem Technologiesektor. Der Dow Jones Industrial beendete den Handel mit einem Abschlag von 0,76 Prozent auf 32 784,30 Punkte.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien sind am Freitag nicht der Schwäche der US-Märkte gefolgt. In den USA standen einmal mehr Technologiewerte unter Druck. Doch nach Börsenschluss sorgten dort die Quartalsergebnisse von Technologiewerten wieder für bessere Stimmung. Dies trieb die Märkte in Asien an. In Tokio legte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 1,3 Prozent zu. Der chinesische CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den chinesischen Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, gewann 0,6 Prozent und der Hang-Seng-Index in Hongkong stieg um rund ein Prozent.

^

DAX 14731,05 -1,08

XDAX 14683,54 -1,05

EuroSTOXX 50 4049,40 -0,59

Stoxx50 3834,68 -0,71



DJIA 32784,30 -0,76

S&P 500 4137,23 -1,18

NASDAQ 100 14109,57 -1,89°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 128,72 0,01%°

DEVISEN:



^

Euro/USD 1,0567 0,04

USD/Yen 150,18 -0,14

Euro/Yen 158,70 -0,12°



ROHÖL:



^

Brent 89,33 1,40 USD WTI 84,57 1,36 USD°

