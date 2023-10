Von wegen Chip-Krise: Intel auf Comeback-Kurs!

Die Intel-Aktie, die in den vergangenen Jahren gegenüber Konkurrenten wie AMD und Nvidia das Nachsehen hatte, ist weiter auf Erholungskurs. Die Papiere sind in diesem Jahr bereits um 22 Prozent gestiegen. Am Donnerstag ging es im späten Handel weiter aufwärts - Plus 8,9 Prozent!

Experten blicken bei Intel gespannt auf die neue Foundry-Sparte, in der das Unternehmen ähnlich wie Konkurrent TSMC Halbleiter für andere Unternehmen herstellen will. Hier konnte das Unternehmen im vergangenen Quartal neue Kunden gewinnen, wie Gelsinger im Earnings-Call erklärte. "Wir sind zwar ermutigt durch unsere bisherigen Fortschritte, aber wir wissen, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben", sagte Gelsinger.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion