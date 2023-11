Scotch Creek absolviert Bodenprobenahmen auf dem Projekt Miranda

VANCOUVER, BC - 8. November 2023 / IRW-Press / Scotch Creek Ventures Inc. („Unternehmen“) (CSE: SCV) (FWB: 7S2) (OTC: SCVFF) („Scotch Creek“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Abschluss eines Bodenprobenahmeprogramms auf seinem 5.360 Acres großen Projekt Miranda im Jackson Valley (Nevada, USA) bekannt zu geben. Das Programm umfasste 69 Entnahmestellen, an denen Robert D. Marvin, P. Geo., seines Zeichens Technical Director von Scotch Creek, Proben gewann.

Das Explorationsteam von Scotch Creek Ventures führte das am 11. Oktober 2023 angekündigte (siehe Pressemeldung) Bodenprobenahmeprogramm durch und deckte in dessen Zuge strategische Standorte auf dem gesamten Projekt Miranda ab. Das Ziel bestand in der Erfassung wichtiger geologischer Daten, um das Verständnis des Unternehmens für das Mineralisierungspotenzial des Projekts zu verbessern.

„Wir haben unsere ersten Explorationsarbeiten an der Oberfläche mit Bodenprobenahmen begonnen. Unsere Aktivitäten konzentrierten sich auf den südlichen Teil des Konzessionsgebiets, wo wir unter einer dünnen Kiesschicht auf hellorangefarbene Schluffsteine stießen. Während der Untersuchungen identifizierten wir an zwei verschiedenen Stellen salzhaltige Zonen. Diese Stellen wiesen gut entwickelte, karbonatreiche, schluffige Tonsteine an der Oberfläche auf, doch die vollen Ausmaße dieser salzhaltigen Zonen sind von der umgebenden Kiesschicht verdeckt“, so Robert D. Marvin, der qualifizierte Sachverständige von Scotch Creek. „Das Vorkommen von weißen Salzkrusten an der Oberfläche ist sehr vielversprechend und deutet auf die frühere Existenz von Salzseen auf dem Projekt Miranda hin. Zukünftige Explorationspläne an der Oberfläche werden möglicherweise ein oberflächliches Bohrprogramm beinhalten, um die Evaporiteinheiten zu erproben, die unter der Kiesdecke verborgen sind, was es uns ermöglichen würde, tiefer als die Oberflächenausbisse vorzudringen.“

Scotch Creek Ventures wird im Rahmen der weiteren Explorations- und Erschließungsaktivitäten auf dem Projekt Miranda auf dem Bodenprobenprogramm aufbauen. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist nach wie vor auf eine Steigerung der Wertschöpfung und die Weiterentwicklung seines Portfolios an Konzessionsgebieten in Nevada gerichtet.

Über das Projekt Miranda

Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Miranda ist im Jackson Valley in Nevada angesiedelt, einem relativ geschlossenen Trockenbecken mit ähnlichen Merkmalen wie das Clayton Valley. Das Projekt Miranda befindet sich in einem Gebiet unweit bekannter Lithiumlagerstätten. Ein von Nevada Sunrise durchgeführtes erstes Bodenprobenprogramm bestätigt das Vorkommen von Lithium.