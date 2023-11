Mit einem starken Wachstum in den ersten drei Quartalen blickt der Industriekonzern KSB optimistisch auf das Geschäftsjahr zurück. Trotz schwieriger Marktbedingungen in Europa, konnte das Unternehmen seine Ziele übertreffen.

KSB Vz. Aktie: Erfolgreicher Geschäftsverlauf in den ersten drei Quartalen bei KSB SE & Co. KGaA

