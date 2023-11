Rekordzahlen! Agrar-Tech-Perle Deveron meldet Umsatz- und Gewinnsteigerung

Ein dreistelliges Brutto-Gewinnwachstum im Quartal schaffen in wirtschaftspolitisch herausfordernden Zeiten wie diesen nur wenige Unternehmen. Eine Ausnahme ist der kanadische Agrar-Tech-Konzern Deveron, der Ende Oktober Rekordzahlen veröffentlichte.

Das sind Zahlen, die Investoren zum Schwärmen bringen: Deveron Corp (ISIN: CA25162L1040), ein auf Datenerfassungs- und Analysedienstleistungen für die Präzisionslandwirtschaft spezialisiertes Unternehmen, gab am 26. Oktober Rekordumsätze und -gewinne für das am 30. Juni 2023 endende Quartal¹ bekannt. Das in Toronto ansässige Unternehmen meldete einen Rekordumsatz, der im Vergleich zum Vorjahresquartal um 72 % von 5.183.378 CAD auf 8.906.470 CAD stieg. Auch der Bruttogewinn wuchs im Jahresvergleich um 105 % von 3.168.174 CAD auf 6.498.345 CAD.

Dieses signifikante Wachstum ist in erster Linie auf einen Anstieg des Bodenvolumens und die Erfüllung von zuvor angekündigten Unternehmensverträgen zurückzuführen. Die teilweise Umsatzrealisierung aus den drei Akquisitionen von Deveron im Jahr 2022, einschließlich A&L Canada Laboratories, die im Mai 2022 abgeschlossen wurde, trug ebenfalls zu den hervorragenden Ergebnissen bei. Durch diese Akquisitionen konnte Deveron Skaleneffekte erzielen, indem es sein Anlagevermögen und seine Humanressourcen nutzte. Infolgedessen steigerte das Unternehmen seine Bruttomarge im Vergleich zum Vorjahr um zwölf Prozent.

Top Growing Company 2023

Dieser Erfolg ist nicht unbemerkt geblieben: Deveron ist jetzt ein führender nordamerikanischer Anbieter von landwirtschaftlichen Bodendaten und rangiert im Jahr 2023 zum dritten Mal in Folge unter den Top-50 der kanadischen Rangliste der am schnellsten wachsenden Unternehmen². In dieser Rangliste werden kanadische Unternehmen auf der Grundlage ihres dreijährigen Umsatzwachstums bewertet. Deveron belegte Platz 30 mit einem Dreijahreswachstum von satten 1307 %.

Trotz des zunehmenden makroökonomischen und sozialen Drucks erlebt Deveron weiterhin starken Rückenwind. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Landwirte und Unternehmen dazu angehalten sind, mehr Daten zu sammeln und zu nutzen, um ihren Betrieb und den Einsatz von Betriebsmitteln zu optimieren und fundiertere Produktionsentscheidungen zu treffen.