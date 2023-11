In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und Marktschwankungen sollten Anleger, die nach den besten Dividenden-Aktien suchen, erwägen, unterbewertete Qualitätsdividenden-Aktien in ihr Portfolio aufzunehmen. Qualitätsunternehmen bieten finanzielle Stabilität, um ihre Dividenden auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zu halten, und das Kursrisiko sinkt, wenn diese Aktien zu einem günstigen Preis erworben werden können.

Die zehn besten deutschen Dividenden-Aktien Mitte November werden durch den Morningstar Germany Dividend Yield Focus Index identifiziert. Die Aktien auf dieser Liste gehören zum Index, sind unterbewertet und wurden zum Stand vom 7. November 2023 im 4- und 5-Sterne-Bereich gehandelt. Folgende Titel stehen auf der Liste: BMW, Deutsche Telekom, DHL Group, Deutsche Börse, Henkel AG, MTU, GEA Group und Hugo Boss.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion