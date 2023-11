Soros Fund Management hat im dritten Quartal 325.000 Aktien des Chipdesigners Arm Holdings für 17,4 Millionen US-Dollar erworben. Zusätzlich wurden kleinere Anteile an Instacart und Klaviyo gekauft. Der Fonds hat auch eine neue Position in Apple aufgebaut und Aktien von Datadog, Splunk, Snowflake und TSMC erworben. Soros hat seine Beteiligungen an Uber und DoorDash aufgestockt, während er seine Anteile an Rivian, Disney, Advanced Micro Devices, Microsoft und Nvidia verkauft hat. Die größte Position in Soros' Portfolio ist der 'Invesco QQQ Trust ETF', der den Nasdaq 100 Index abbildet und sieben Prozent des Portfolios ausmacht. Horizon Therapeutics, ein Biopharma-Unternehmen, ist die zweitgrößte Position mit einem Anteil von fünf Prozent.