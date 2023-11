Laut Grambling bestätigen diese Prognosen seinen Bull Case für die Aktie. Er hat ein Kursziel von 70 US-Dollar für den Titel – das impliziert ein Aufwärtspotenzial von über 91 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch.

Die Aktien von Draftkings sind in diesem Jahr um über 220 Prozent gestiegen – Anlass genug für Cathie Wood weitere Gewinne mitzunehmen. Die Investorin hat in den vergangenen Monaten regelmäßig Draftkings-Aktien veräußert, im November allein sechs Verkäufe. So verkaufte Wood am Montag 274.849 Draftkings-Aktien aus dem ARK Innovation ETF (ARKK) im Wert von 9,78 Millionen US-Dollar auf der Grundlage des Schlusskurses vom Montag. Am Dienstag folgten 59.231 Aktien, ebenfalls aus dem ARKK.

Draftkings hatte zuvor am 2. November seine Earnings veröffentlicht und die Umsatzprognosen angehoben. Der Sportwettenanbieter hat seit dem zweiten Quartal 2022 in jedem Quartal geringere Verluste im Jahresvergleich gemeldet. In den vergangenen vier Quartalen meldete das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 57 bis 88 Prozent.

FactSet stellte fest, dass sich der Marktanteil von Draftkings das vierte Quartal in Folge verbessert habe. Analysten erwarten, dass das Unternehmen im Jahr 2025 einen Gewinn erzielen wird.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion