Kissigs Börsentheater: Brian Feroldi erklärt, weshalb man an seinen Gewinneraktien festhalten und nicht stattdessen bei seinen Loseraktien aufstocken sollte

Der dümmste Spruch an der Börse ist wohl, dasssei. Er basiert auf der irrigen Annahme, man hätte mit Aktien einen Gewinn eingefahren, den man sichern könne – und müsse. Wie mit einem Wettschein. Dabei sind Aktien Anteile an Unternehmen und solange das Unternehmen gut läuft, sollte man seine Aktien behalten. Egal, was der Aktienkurs macht. Jeder will eine Apple, eine Microsoft , eine NVIDIA im Depot haben und zwar schon seit 10 oder 20 Jahren. Hat aber fast niemand, weil auch diese Superaktien in der Zwischenzeit mehrfach um 50 % oder mehr eingebrochen sind und weil sie oft als zu teuer bewertet erscheinen. Also werden sie verkauft, um damit Depotleichen aufzustocken, weil die ja so schön billig sind. Dumm nur, dass die auch meistens billig bleiben und uns so die stärksten Renditen verloren gehen. Obwohl wir sie schon im Depot hatten. Wir hätten ihnen nur vertrauen müssen…