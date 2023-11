Neben dem Megatrend der Künstlichen Intelligenz sorgt eine weitere potenziell bahnbrechende Innovation für reichlich Euphorie unter Anlegern: Gemeint sind die Abnehmmittel Wegovy von Novo Nordisk und Mounjaro von Eli Lilly. Die Mittel sollen nicht nur bei Diabetes und Gewichtsverlust helfen, sondern auch das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen reduziern. Es ist ein Multi-Milliarden-Dollar-Markt in den Startlöchern.

Wie das Handelsblatt kürzlich berichtete, könnte das imposante Wachstum in den nächsten zwölf Monaten jedoch etwas abflachen. Die Bewertungen der beiden Pharmariesen sind mittlerweile stark gestiegen. So werden Lillys Aktien beispielsweise mit dem 91-Fachen des erwarteten Nettogewinns gehandelt. Langfristige Prognosen bleiben jedoch optimistisch, da beide Unternehmen Pioniere in einem riesigen und weitgehend unerschlossenen Markt sind. "Es könnte tatsächlich ein Duopol geben aus Lilly und Novo", meint Alexander Jenke vom Vermögensverwalter Medical Strategy, gegenüber dem Handelsblatt.

Goldman Sachs prognostiziert, dass der Markt für Abnehmmedikamente von aktuell rund sechs Milliarden Dollar bis 2030 auf etwa 100 Milliarden Dollar anwachsen könnte. Novo Nordisk führt derzeit den Markt an, jedoch könnte Lilly mit seinem neu zugelassenen Medikament Zepbound bis 2030 Marktführer werden.

Trotz der starken Position von Novo Nordisk und Lilly könnten Wettbewerber wie Pfizer und Amgen in den Markt eindringen. Bis Ende des Jahres werden neue Ergebnisse zur Abnehm-Pille Danuglipron von Pfizer erwartet.

Konkurrent Amgen erzielt aktuell mit seinem Abnehm-Wirkstoff noch bessere Ergebnisse als Lilly. "Da ist ein einmaliges Effektivitätsniveau", sagt Alexander Jenke."Der Wirkstoff ist aber noch in einer sehr frühen Phase der Entwicklung".

Ein weiterer Herausforderer, Structure Therapeutics, erregt ebenfalls Aufmerksamkeit durch vielversprechende Entwicklungen einer Abnehm-Pille, was sich in einem starken Kursanstieg niederschlägt. Die Aktie hat sich seit Jahresanfang glatt verdoppelt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion