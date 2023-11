HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft New Work auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für New Work von 98 auf 87 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Finn Kemper attestierte dem Karrierenetzwerk in einer am Montag vorliegenden Studie ein stärker als gedachtes drittes Quartal. Eine ehemals noch angenommene Gewinnwarnung sei damit jetzt unwahrscheinlich geworden, doch schwache Zukunftsperspektiven schienen auch noch nicht voll eingepreist zu sein. Er kürzte seine Schätzungen für 2024 und 2025 in Erwartung nur gedämpfter Perspektiven am Jobmarkt./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2023 / 08:22 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2023 / 08:22 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

