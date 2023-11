Der Investmentfonds des Milliardärs Paul Singer hält seit Mitte November einen Anteil von 6,5 Prozent an Synlab. Singer ist bekannt dafür, sich an Unternehmen zu beteiligen, die kurz vor einer Übernahme stehen, um einen höheren Preis zu erzielen. Der britische Finanzinvestor Cinven hatte im September ein Übernahmeangebot für Synlab von rund 2,2 Milliarden Euro gemacht. Cinven hatte Synlab im Frühjahr 2021 an die Börse gebracht, wobei der Emissionspreis bei 18 Euro lag. Der Aktienkurs stieg bis November 2021 auf 25 Euro, fiel aber bis März 2023 zeitweise auf unter sieben Euro. Nun wird diskutiert, ob Synlab vom Aktienmarkt genommen wird. Elliott sieht einen höheren langfristigen Wert für Synlab-Aktien, berichtet Bloomberg. Das Cinven-Angebot bewertet Synlab mit dem etwa Neunfachen des geschätzten Ebitda und liegt damit unter dem Wert einiger anderer Transaktionen in diesem Sektor. Der Vorstand und der Aufsichtsrat von Synlab haben sich bei der Abgabe einer Empfehlung für das Angebot enthalten. Sie glauben, dass das Angebot den langfristigen Wert von Synlab nicht angemessen widerspiegelt.