In einer Episode von CNBCs "Mad Money" hat der Moderator seine Unterstützung für GLP-1-Medikamente, die zur Behandlung von Diabetes und Fettleibigkeit verwendet werden, bekräftigt. Er argumentiert, dass es für Krankenkassen kostengünstiger sein wird, diese Medikamente zur Gewichtsreduktion zu finanzieren, als die Behandlung von Herzkrankheiten bei fettleibigen Patienten. Er ist zudem optimistisch gegenüber den Herstellern dieser Medikamente, wie Eli Lilly und Novo Nordisk. Er glaubt, dass Medikamente wie Ozempic, Wegovy, Mounjaro und Zepbound in Zukunft in großer Menge in Pillenform produziert werden könnten, was zu erheblichen Wertsteigerungen führen würde. Cramer ist der Ansicht, dass der Wert von Novo und Eli Lilly steigen wird, sobald diese Medikamente in Massenproduktion und zu einem angemessenen Preis erhältlich sind. Emily Field von Barclays sieht ebenfalls Potenzial in GLP-1-Medikamenten und glaubt, dass sie sich weiterentwickeln und ein breites Spektrum an therapeutischen Optionen bieten könnten.