In einer kritischen Phase befindet sich die Traumhaus AG, ein renommierter Anbieter für innovative Wohnkonzepte. Nach gescheiterten Verhandlungen über finanzielle Unterstützung, strebt das Unternehmen nun ein Eigenverwaltungsverfahren an.

Traumhaus AG strebt Eigenverwaltung an: Was bedeutet das für Kunden?

