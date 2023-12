Das fünfjährige Projekt des US-Mobilfunkkonzerns AT&T, das ein Volumen von fast 14 Milliarden US-Dollar haben könnte, stellt einen bedeutenden Sieg für den schwedischen Ericsson-Konzern dar und einen Rückschlag für Nokia. Ericsson hat bereits etwa zwei Drittel des US-Netzes von AT&T erworben, während Nokia das restliche Drittel ausmacht. Nokia, das im Oktober einen Arbeitsplatzabbau angekündigt hat und weiterhin Probleme in seinem 5G-Infrastrukturgeschäft hat, erlebte einen Aktienkursrückgang von bis zu zehn Prozent. Ericsson wird das Netz von AT&T mit einer offenen Architektur aufbauen, die mehreren Anbietern ermöglicht, um die Lieferung von Netzkomponenten zu konkurrieren. AT&T plant, in den USA führend in der Technologie zu sein, die als kommerzielles offenes Funkzugangsnetz (Open RAN) bezeichnet wird. Durch die Nutzung einer Reihe von Anbietern könnte die Flexibilität erhöht, die Kosten gesenkt und die Abhängigkeit von Nicht-US-Anbietern wie Huawei reduziert werden.