Pyrum: Ganz wichtige Fortschritte

Pyrum habe laut SMC-Research in den letzten Monaten ganz wichtige Fortschritte erzielt. Dazu zählen nach Angabe der Analysten insbesondere die Vereinbarungen für drei neue Projekte mit Partnern in Deutschland, Griechenland und der Tschechoslowakei, die zur Errichtung von drei weiteren Werken mit einer Verarbeitungskapazität von 20 Tsd. Tonnen Altreifen in den nächsten Jahren führen könnten. Bei der eigenen Anlage in Dillingen sei zudem die Warminbetriebnahme gestartet, im Laufe des nächsten Jahres könnten die neuen Produktionslinien zwei und drei dann ihre volle Kapazität erreichen.

Als herausragend stufen die Analysten indes die Finanzierungsvereinbarung mit BASF ein, mit der sich Pyrum 25 Mio. Euro Fremdkapital gesichert habe, das bei Erfüllung bestimmter Bedingungen in mehreren Schritten abgerufen werden könne. Eine Summe in derselben Höhe werde von BASF noch folgen, wenn Pyrum von Dritten, etwa von den Projektpartnern, Finanzmittel in Höhe von 50 Mio. Euro einwerbe.

Damit stehe die Planung für das nächste eigene Werk und für die SPVs mit Partnern auf einer soliden finanziellen Grundlage. Ein Wermutstropfen sei allerdings, dass der Output der Pelletiermaschine der ersten Produktionslinie noch unter Plan liege, weshalb die Erlösprognose für das laufende Jahr von 1,8 bis 2,5 Mio. Euro auf 1,1 bis 1,5 Mio. Euro reduziert worden sei. Bislang seien daher auch die Pelletiermaschinen für die neuen Linien zwei und drei noch nicht bestellt worden. Allerdings sei inzwischen offenbar eine Lösung für das Problem gefunden worden.

Die Analysten haben die Verzögerungen, etwas niedrigere Erlöse aus dem Produktverkauf und höhere Kosten in ihr Modell eingearbeitet, weswegen das Kursziel auf 64,40 Euro (bislang: 77,00 Euro) zurückgegangen sei. An der Börse werden die großen Fortschritte, die das Unternehmen mache, aktuell nicht gewürdigt, stattdessen haben die Verzögerungen, die bei so innovativen Konzepten oftmals auftreten, zu einer massiven Kurskorrektur geführt, so die Analysten. Auf der Basis sehen sie aktuell ein Aufwärtspotenzial von mehr als 70 Prozent und bekräftigen ihre Einstufung mit „Speculative Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 7.12.2023 um 8:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 6.12.2023 um 17:40 Uhr fertiggestellt und am 7.12.2023 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2023/12/2023-12-07-SMC-Update-Pyrum_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die Pyrum Innovations Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,14 % und einem Kurs von 36,60EUR gehandelt.