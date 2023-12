Tesla arbeitet an einem kostengünstigen Elektroauto, das als "Model 2" bezeichnet wird und voraussichtlich kleiner sein wird als das Model 3. Laut CEO Elon Musk sind die Entwicklungsarbeiten weit fortgeschritten und die Produktionsrevolution, die das Auto darstellen wird, ist allen anderen Automobilwerken weit voraus. Die erste Produktionslinie wird in Austin, Texas, errichtet, eine zweite ist in Mexiko geplant. Der Marktstart könnte bereits 2024 erfolgen, allerdings könnte die Fertigstellung des mexikanischen Werks bis zu zwei Jahre dauern. Ein früherer Marktstart wäre vorteilhaft für Tesla, um seinen Markt zu erweitern und seinen Marktanteil zu verteidigen, insbesondere gegenüber dem chinesischen Konkurrenten BYD, der günstigere Fahrzeuge anbietet. Der durchschnittliche Verkaufspreis eines Tesla-Fahrzeugs liegt derzeit bei etwa 45.000 US-Dollar, während der Durchschnittspreis für ein BYD-Fahrzeug bei etwa 27.000 US-Dollar liegt.