NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien von Morphosys nach der detaillierten Präsentation der Pelabresib-Studiendaten mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Overweight" belassen. Das Krebsmittel sei vom US-Hämatologen Raajit Rampal als möglicher Paradigmenwechsel in der Myelofibrose-Behandlung bezeichnet worden, schrieb Analyst James Gordon in seiner am Montagmorgen vorliegenden Reaktion. Die Studiendaten sprächen insgesamt für eine Zulassung des Wirkstoffs./ag/mis

Die Morphosys Aktie wird aktuell mit einem Plus von +8,71 % und einem Kurs von 27,83EUR gehandelt.



Rating: Overweight

Analyst: JPMorgan

Kursziel: 31 Euro