Im Rahmen der jährlichen Neugewichtung des Nasdaq 100 werden DoorDash, MongoDB und Splunk in den Tech-Auswahlindex aufgenommen. Ebenfalls neu sind CDW Corp., Coca-Cola Europacific Partners und Roper Technologies. Die Änderungen treten am 18. Dezember in Kraft. Große Indexfonds, wie der Invesco QQQ Trust ETF, müssen Aktien aller Indexbestandteile kaufen. Die Aktien von DoorDash und MongoDB sind seit Jahresbeginn um 107% bzw. 100% gestiegen. Splunk wird zwar aufgenommen, könnte aber bald wieder herausfallen, da Cisco Systems das Unternehmen kauft. Aus dem Index ausscheiden werden Zoom Video Communications, Enphase Energy, eBay, JD.com, Align Technology und Lucid Group. Die Neuzugänge und Abgänge sind keine Überraschung, da der Nasdaq 100 die Nicht-Finanzunternehmen an der Nasdaq-Börse umfasst. Am 1. Dezember wurden zudem Uber Technologies, Jabil und Builders FirstSource in den S&P 500 Index aufgenommen. Sie ersetzen Sealed Air, Alaska Air Group und SolarEdge Technologies.