Nach einem Kurssturz von 9,25 Prozent am Mittwoch, startet die Wasserstoff-Aktie am Donnerstag mit einem Plus von bis zu 12,71 Prozent auf zeitweise 7,54 norwegische Kronen einen Rebound-Versuch. Unser Aktien-Experte Markus Weingran ist allerdings skeptisch, was die Gegenbewegung von Nel betrifft. "Nach dem Zinsentscheid der amerikanischen Notenbank wechseln die Anleger wieder in den 'Risk-On Modus'. Klar, dass da auch einige bei Nel zugreifen. Allerdings würde ich das Kursplus von heute nicht überbewerten und schon gar nicht hinterher springen", so Weingran.

Und weiter: "Erst Mittwoch, nach einem geplatzten Auftrag, hatte die Aktie mit rund 53 Cent ein neues Mehrjahrestief generiert. Die heutige Gegenbewegung wird nicht fundamental unterstützt, sondern nur von Hoffnungen getragen. Aktuell für mich zu wenig. Das Chancen-Risiko-Verhältnis passt bei Nel nicht. Anleger sollten lieber die Finger von der Aktie lassen."