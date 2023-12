Die Aktionäre des australischen Lithiumherstellers Allkem haben dem Fusionsangebot des US-Unternehmens Livent zugestimmt. Der Deal hat ein Volumen von 10,6 Milliarden US-Dollar und würde eines der größten Lithiumunternehmen der Welt schaffen. 72 Prozent der Aktionäre beteiligten sich an der Abstimmung, wobei fast 90 Prozent für die Fusion stimmten. Das fusionierte Unternehmen wird Arcadium Lithium heißen und in den wichtigsten Lithium-Förderregionen Australien, Argentinien und Kanada präsent sein. Es wird die gesamte Lieferkette vom Abbau bis zur Lieferung der fertigen Chemikalien an die Batteriehersteller abdecken. Der Deal ist einer der ersten in einer erwarteten Welle von Fusionen, nachdem die Lithiumpreise in diesem Jahr eingebrochen sind. Allkem-Aktionäre erhalten für jede ihrer Aktien eine Aktie von Arcadium Lithium und werden 56 Prozent des neuen Unternehmens besitzen. Livent-Aktionäre erhalten 2,406 Aktien des neuen Unternehmens für jede bestehende Aktie. Livent-CEO Paul Graves wird den Chefposten übernehmen. Arcadium Lithium wird der drittgrößte Produzent von Lithium weltweit sein.