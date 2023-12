Torq ändert die Bedingungen für das Angebot des Verkaufsprospekts

NICHT ZUR VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER AN PERSONEN MIT SITZ ODER WOHNSITZ IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IHREN TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA.

Vancouver, Kanada - 22. Dezember 2023 - Torq Resources Inc. (TSX-V: TORQ, OTCQX: TRBMF) ("Torq" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/torq-resources- ... - gibt bekannt, dass bestimmte Bedingungen des am 8. November 2023 angekündigten öffentlichen Angebots (das "Angebot") (siehe Pressemitteilung) aufgrund der Marktbedingungen geändert werden. Der Angebotspreis der Aktieneinheiten (die "Einheiten") wurde auf 0,23 C$ pro Einheit angepasst, wobei jede Einheit nun aus einer Stammaktie und einem (ganzen) Stammaktien-Warrant besteht, der innerhalb von drei Jahren ab dem Abschlussdatum des Angebots zu 0,30 $ ausgeübt werden kann. Der Abschluss ist derzeit für den 4. Januar 2024 geplant. Die Finanzierung wurde ebenfalls umstrukturiert, sodass die gesamte Mindestzeichnung von 4.000.000 $ nun aus einem Minimum von 2.700.000 $ für das prospektqualifizierte Angebot und 1.300.000 $ an Einheiten in einer gleichzeitigen Privatplatzierung besteht. Die Privatplatzierung hat im Wesentlichen dieselben Bedingungen wie das Angebot und wird von Gold Fields Atacama Holdings Inc. ("Gold Fields"), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des großen internationalen Bergbauunternehmens Gold Fields Limited, durchgeführt. Die Beteiligung von Gold Fields erfolgt gemäß ihrer Investitionsvereinbarung vom 6. September 2022 (am 20. September 2022 auf www.sedarplus.ca veröffentlicht). Die an Gold Fields zu emittierenden Warrants können eine Laufzeit von bis zu 24 Monaten haben, die über die im Angebot angegebenen drei Jahre hinausgeht und von zukünftigen Ereignissen abhängt. Alle Wertpapiere, die im Zusammenhang mit der Platzierung von Gold Fields emittiert werden, unterliegen in Kanada einer viermonatigen und eintägigen Wiederverkaufssperre. Nach Abschluss des Angebots und der gleichzeitigen Privatplatzierung wird Gold Fields 16,18 % der emittierten Aktien von Torq besitzen, was eine Erhöhung gegenüber seiner ursprünglichen Position von 15,05 % darstellt, sofern das Mindestangebot abgeschlossen wird.