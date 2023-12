"Viele nicht realisierte Gewinne haben sich aufgrund der Preisrallye in Erwartung der ETF-Zulassung angesammelt, und jetzt sind diese nicht realisierten Gewinne für kurzfristige Inhaber und auch für Miner extrem hoch", so Julio Moreno, Forschungsleiter von CryptoQuant.

Laut CryptoQuant ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zulassung des börsengehandelten Fonds ein "Sell-the-News"-Ereignis sein wird, gestiegen. Das deutet darauf hin, dass die Anleger auf hohen nicht realisierten Gewinnen sitzen – ein Trend, dem in der Vergangenheit Preiskorrekturen vorausging. In diesem Fall könnte Bitcoin bis auf 32.000 US-Dollar korrigieren, so der Krypto-Datenanbieter.

Und weiter: "Weil es so viele unrealisierte Gewinne gibt, argumentieren wir, dass die Marktteilnehmer diese Gewinne durch den Verkauf von Bitcoin realisieren wollen, sobald die Nachricht von der ETF-Zulassung bestätigt wird."

Der ETF war die Story der zweiten Jahreshälfte in der Kryptobranche. Der Bitcoin hat in den letzten drei Monaten um 57 Prozent zugelegt, da der Optimismus der Securities and Exchange Commission (SEC) bezüglich potenzieller ETF-Emittenten zuzunehmen schien. Der Coin ist allein im Dezember um elf Prozent gestiegen.

Die Genehmigung würde die Einführung des ersten Spot-Bitcoin-ETFs in den USA ermöglichen. Er wird von vielen als ein wichtiger Katalysator für Bitcoin und Kryptowährungen im neuen Jahr angesehen, da er eine Flut neuer Investoren auf den Markt bringen würde

Mark Connors, Leiter der Forschungsabteilung des Investmentfondsmanagers 3iQ sagte, dass es eine "hohe Wahrscheinlichkeit" für eine Pause oder einen kurzen Rückschlag gibt, wenn ein oder mehrere Bitcoin-ETFs die Genehmigung der SEC erhalten. Er erwartet jedoch nicht, dass das "Sell-the-News"-Phänomen Gestalt annehmen wird.

Unter der Annahme, dass ein US-amerikanischer Bitcoin-ETF grünes Licht erhält, erwartet Connors, dass Bitcoin an diesem Tag zwischen 45.000 und 55.000 US-Dollar gehandelt wird. Der Preis könnte sich demnach in einer Spanne von 10.000 US-Dollar bewegen, jedoch mit einer positiven Tendenz. Er fügte hinzu, dass Bitcoin bis Ende 2024 100.000 US-Dollar erreichen könnte.

Galaxy Digital, das in Partnerschaft mit Invesco bei der SEC einen Spot-Bitcoin-ETF beantragt hat, schätzt die Größe des adressierbaren Marktes für einen US-Bitcoin-ETF auf etwa 14 Billionen US-Dollar im ersten Jahr nach der Auflegung, eine Ausweitung auf 26 Billionen US-Dollar im folgenden Jahr und 39 Billionen US-Dollar im dritten Jahr.

