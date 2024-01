Die Aktienmärkte in den USA und Europa haben sich zuletzt von den negativen Nachrichten aus China abgekoppelt. Aber auch im Hang Seng in Hongkong und bei festlandchinesischen Aktien besteht im neuen Jahr die leichte Hoffnung auf eine Bodenbildung. Eine lockerere Geldpolitik im Westen wird es China ermöglichen, mit den konjunkturellen Problemen fertig zu werden. Mögliche Zinssenkungen im Jahresverlauf ändern aber erst einmal nichts an der Tatsache, dass die Konjunkturdaten so wie auch die heute gemeldeten zunächst weiter eher enttäuschen dürften.

Ein solcher Trend stirbt keinen Alterstod und eine Pause bedeutet nicht das Ende. Eine Fortsetzung der Rally weit über 17.000 Punkte ist mit einer starken Wall Street im Rücken durchaus ein realistisches Szenario für die kommenden Wochen. In New York könnte jetzt der S&P 500 versuchen, ein neues Allzeithoch zu erreichen, nachdem es der Nasdaq und Dow Jones bereits vorgemacht haben.

Der Ölpreis reagiert empfindlich auf die Entsendung eines iranischen Kriegsschiffs ins Rote Meer. Die Ölpreisverteuerung um gut zwei Prozent ändert aber nichts an der Tatsache, dass ein Überangebot am weltweiten Ölmarkt im ersten Quartal wahrscheinlich wird und sich der Preis seit September von rund 96 auf 73 Dollar verringert hat. Der Trend im Ölpreis ist in allen größeren Zeitebenen abwärts gerichtet. Im Moment gibt es genug Öl und daran werden auch die Spannungen im Roten Meer nichts ändern.

Der Bitcoin bricht auf ein neues Zweijahreshoch aus. Die Mutter aller Kryptowährungen bleibt im Moment wegen der Spekulationen auf eine Zulassung eines Spot-ETFs an der New Yorker Börse und des bevorstehenden Halvings interessant. Insgesamt ist bei den Kryptos in den vergangenen Monaten ein wieder stark steigendes Interesse der Anleger zu beobachten und das neue Hoch im Bitcoin könnte dieses noch einmal verstärken.

Charts zu den heutigen Themen am Finanzmarkt, weitere Videos und Marktkommentare von Jochen Stanzl finden Sie im Laufe des Tages auf cmcmarkets.com.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.