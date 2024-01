Zum Jahresbeginn konnte der Gesamtmarkt nicht an die vorherige Rallye anknüpfen, mit Technologie-, Kreuzfahrt- und Tourismusaktien, die besonders starke Kursverluste verzeichneten. Im Jahr 2023 gehörten die Aktien von Kreuzfahrtgesellschaften zu den besten Werten am US-Markt, mit Royal Caribbean und Carnival, die Gewinne von 162% bzw. 130% erzielten. Diese Branchen, die während der Corona-Pandemie fast ausgestorben waren, profitierten von sinkenden Ölpreisen, hoher Nachfrage und erfolgreichen Refinanzierungsmaßnahmen. Allerdings führten ein Anstieg der US-Renditen, eine hohe Verschuldung in der Branche, steigende Ölpreise und bedrohte Schifffahrtswege zu erheblichen Kursverlusten. Die Aktien von Royal Caribbean und Carnival fielen um etwa 7%, während Norwegian Cruise Line über 8% verlor. Die Aktie von TUI, die bei deutschen Privatanlegern beliebt ist, blieb jedoch unbeeindruckt und verzeichnete kaum Veränderungen. Die starken Verluste bei Carnival, Norwegian und Royal Caribbean könnten auf eine bevorstehende Trendwende hinweisen, und Anleger sollten sich auf weitere Verluste vorbereiten. Interessierte Investoren sollten in den kommenden Wochen nach einer Bodenbildung Ausschau halten.