Cathie Wood hat im Dezember ihre Anteile an Coinbase um fast ein Fünftel reduziert und stattdessen in sieben andere Unternehmen investiert. Der ARK Innovation ETF verkaufte 1,4 Millionen Coinbase-Aktien im Wert von etwa 200 Millionen US-Dollar. Die größten Käufe des Fonds im Dezember 2023 waren Trade Desk (75,5 Millionen US-Dollar), Recursion Pharmaceuticals (28,1 Millionen US-Dollar), Zoom (27,7 Millionen US-Dollar), Crispr Therapeutics (27,7 Millionen US-Dollar) und Tesla (24,4 Millionen US-Dollar). Neu im Portfolio ist Pinterest. Die Coinbase-Aktie erlebte 2023 ein Comeback und stieg um fast 400 Prozent, angetrieben durch eine Rallye am Kryptomarkt.