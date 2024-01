Goldman schätzt, dass die Aktie von Lilly, die derzeit bei 625 US-Dollar gehandelt wird, bis 2028 auf etwa 840 US-Dollar steigen könnte, vorausgesetzt, die Hälfte der bekannten Studien seien erfolgreich. Demnach ist für die Aktie ein Aufwärtspotenzial von circa 35 Prozent drin. Noch höhere Werte seien möglich, sollten mehr Tests positiv ausfallen. Derzeit bewerten laut Daten wO sieben von zehn Analysten die Aktie mit "Buy".

John Marshall, Derivate-Stratege bei Goldman und Leiter des Forschungsteams, weist darauf hin, dass der Markt für Fettleibigkeitsbehandlungen in den USA mit über 100 Millionen potenziellen Kunden enorm sei. Zudem wird erwartet, dass Versicherungsgesellschaften die Kosten für diese Medikamente übernehmen werden, da sie kostengünstiger als umfangreiche Operationen sind.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion

