Berkshire Hathaway hat seinen Anteil an Occidental Petroleum auf 34% erhöht, nachdem er Ende Dezember bereits 27,7% der Anteile besaß. Die Aktie von Occidental hat in dieser Woche aufgrund eines Ausverkaufs bei Energietiteln und einem Rückgang des Rohölpreises gelitten und schloss am Mittwoch bei 56,80 US-Dollar, dem niedrigsten Schlusskurs des Jahres. Berkshire Hathaway hatte seine Beteiligung bereits im Dezember erhöht, nachdem Occidental das Unternehmen CrownRock für 12 Milliarden US-Dollar übernommen hatte, um umfangreiche Schieferölreserven im Permian-Becken zu erwerben. Warren Buffett hat die Aktie immer dann gekauft, wenn sie unter 60 US-Dollar gefallen ist. Anfang des Jahres hat die japanische Investmentbank Mizuho Securities die Oxy-Aktie von Kaufen auf Neutral herabgestuft und den Zielpreis von 72 auf 63 US-Dollar gesenkt. Laut Analystenkonsens bietet die Aktie ein Kurspotenzial von knapp 20 Prozent.