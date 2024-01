Die Tochtergesellschaft der Beteiligungsgesellschaft Aurelius, Aurelius Equity Opportunities, hat ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Dieses umfasst den Rückkauf von bis zu 6,6 Millionen eigenen Aktien und ermöglicht es den Aktionären, ihre Anteile zu einem Preis zu verkaufen, der möglicherweise über dem aktuellen Marktkurs liegt. Die Annahmefrist für das Angebot beginnt am 17. Januar 2024 und endet voraussichtlich am 13. Februar 2024. Aurelius bietet eine Prämie von bis zu zehn Prozent auf den durchschnittlichen Handelspreis der letzten fünf Tage an. Die aktuelle Angebotsspanne liegt zwischen 15,26 Euro und 15,36 Euro pro Aktie. Der endgültige Kaufpreis wird nach Ablauf der Annahmefrist festgelegt und könnte bis zu 80 Millionen Euro erreichen. Bei Überzeichnung des Angebots erfolgt eine proportionale Annahme der Aktien. Die zurückgekauften Aktien werden eingezogen, ohne eine Kapitalherabsetzung. Dies unterstreicht das Vertrauen des Managements in die finanzielle Stabilität und die Zukunftsaussichten des Unternehmens. Der Rückkauf war ein Beschluss der Hauptversammlung vom 20. September 2023.