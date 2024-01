Auch die Analysten von KeyBanc erhöhten am Dienstag ihr Kursziel für AMD auf 195 US-Dollar und für Nvidia auf 740 US-Dollar aufgrund der starken Nachfrage nach KI-Servern.

AMD schloss am Dienstag bei 158,74 US-Dollar, nur etwa zwei Prozent unter dem Allzeithoch der Aktie. Nvidia, das den Großteil des Marktes für KI-Chips dominiert und im vergangenen Jahr die Aktie mit der besten Performance im S&P 500 war, stieg um drei Prozent auf 563,82 US-Dollar.

Ende 2023 kündigte AMD neue Serverchips für KI an, um mit den H100- und A100-GPUs von Nvidia zu konkurrieren, die von OpenAI für das Training und die Bereitstellung seiner Modelle verwendet werden, wie zum Beispiel das Modell, das ChatGPT zugrunde liegt.

AMD und Nvidia sind die beiden größten Hersteller von Grafikprozessoren, die ursprünglich für anspruchsvolle Computerspiele entwickelt wurden, heute aber für das Training und die Ausführung von KI-Modellen unverzichtbar sind. Als KI-Anwendungen in den letzten zwei Jahren die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich zogen, war Nvidia der Hauptnutznießer, da das Unternehmen bereits vor mehr als zehn Jahren KI-Software für seine Chips entwickelte.

"Sie haben eine Software-Welt um ihren Chip herum gebaut, von der die Unternehmen, in die ich investiere, einfach nicht genug bekommen können", sagte der Risikokapitalgeber Jim Breyer am Dienstag gegenüber CNBC. Er fügte hinzu, dass er AMD auf jeden Fall in die Gruppe der "Magnificent Seven" aufnehmen würde.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion