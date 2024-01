Diese Woche wird wieder intensiv. Die Berichtssaison geht richtig los. Auf deutscher Seite ist natürlich SAP am Mittwoch spannend. Auch am Dienstag geht es mit unter anderem Tesla, Johnson & Johnson, Procter & Gamble und Netflix heiß her. Am Mittwoch Visa, am Donnerstag Intel und am Freitag American Express. Gerade die beiden Finanzdienstleister könnten von den höheren Zinsen massiv profitiert haben.

Auch Wirtschaftsdaten haben wir zur Genüge. Die EZB entscheidet am Donnerstag über den europäischen Leitzins. Hier dürfte es keine Überraschungen geben und der Zins unverändert bleiben. Gerade erst hatte Christine Lagarde die erste Senkung für den Sommer in Aussicht gestellt. Interessant wird aber das IFO-Geschäftsklima am Mittwoch und die neuesten US-amerikanischen Inflationsdaten am Freitag.

Autor: Lars Wißler, Chefredakteur Aktie der Woche und Hebel der Woche