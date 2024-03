Mit seiner jüngsten Prognose gehört Goldman Sachs zu den optimistischsten Analysten an der Wall Street. Die Goldmänner begründen ihre Prognose mit der Erwartung eines "stärkeren Wirtschaftswachstums und höherer Gewinne" in den Sektoren Informationstechnologie und Kommunikationsdienstleistungen. Zu diesen Sektoren gehören auch fünf der sogenannten "Magnificent Seven", darunter führende Tech-Unternehmen wie Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet und Meta.

Laut Daten von Bloomberg Intelligence werden die Gewinne des S&P 500 im Jahr 2024 voraussichtlich um 8,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigen. Der Index selbst ist in diesem Jahr bereits um 5,5 Prozent gestiegen, was auf die erwartete Lockerung der Geldpolitik durch die US-Notenbank und den Optimismus in Bezug auf künstliche Intelligenz zurückzuführen ist.

Während der S&P 500 neue Höchststände erreicht, erwägen auch andere Analysten, ihre Jahresendziele für den S&P 500 anzupassen. So deutet die Bank of America an, dass ihr Ziel von 5.000 Punkten zu konservativ sein könnte. Selbst Michael Wilson von Morgan Stanley, der für seine vorsichtige Haltung bekannt ist, sieht nun Aufwärtspotenzial abseits der großen Technologieunternehmen. Allerdings bleibt sein Kursziel für 2024 bei 4.500 Punkten, was einen Rückgang von etwa zehn Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag bedeutet.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

