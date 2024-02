Amazon ersetzt Walgreens im Dow-Jones-Index

Amazon wird Walgreens Boots Alliance im Dow-Jones-Index ersetzen, wie der Index-Anbieter S&P Dow Jones Indices am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Amazon-Aktien stiegen im nachbörslichen Handel um ein Prozent, während Walgreens-Titel um drei Prozent fielen.

Der Schritt wird dazu führen, dass Investoren, die den Dow-Index abbilden, ein größeres Engagement in dem Online-Händler eingehen müssen. Die Änderung wird vor Börsenstart am 26. Februar in Kraft treten.